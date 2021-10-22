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كثافات مرورية بطريق أوسيم إثر كسر ماسورة مياه

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
شهدت منطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم حالة من التكدس المروري إثر كسر ماسورة مياه، اليوم الجمعة.


تكدس مروري

تلقى مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بتكدس حركة السيارات وارتفاع منسوب المياه بالطريق المشار إليه.


كسر ماسورة مياه

وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أن حالة الزحام المروري بالطريق في الاتجاهين نتيجة كسر ماسورة مياه بالطريق العمومي بمنطقة العنبة بنطاق الوحدة المحلية ببشتيل.


وانتقلت الخدمات المرورية للعمل على تسيير حركة السيارات وسحب الكثافات لحين إصلاح الكسر.



كثافات مرورية بطريق أوسيم إثر كسر ماسورة مياه
كثافات مرورية بطريق أوسيم إثر كسر ماسورة مياه
كثافات مرورية بطريق أوسيم إثر كسر ماسورة مياه
كثافات مرورية بطريق أوسيم إثر كسر ماسورة مياه

الكلمات المفتاحية

مياه الشرب مصر اوسيم الفجر

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