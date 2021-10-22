شوبير يكشف عن مفاجآت في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في انتخابات النادي المقبلة تحمل العديد من المفاجآت.





وأوضح شوبير، في تصريحات عبر برنامجه "مع شوبير" المذاع عبر راديو أون سبورت أف أم، أن هناك عدد من التغييرات في قائمة الخطيب، والتي سوف تصل إلى 5 أو 6 تغييرات، من بينهم مناصب مفاجأة قد تكون بمنصبي نائب الرئيس وأمين الصندوق.





وأشار إلى أن الخطيب سوف يعلن عن قائمته الانتخابية، اليوم الجمعة، وستكون فيها مفاجآت بشكل كبير، وتحديدًا بمنصبي نائب الرئيس وأمين الصندوق.





جدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، يوم السبت الماضي.





وسوف يتم انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل، بمقر النادي، من أجل مناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.