"تموين الشرقية" يضبط 17 طن مواد غذائية داخل مصانع بدون ترخيص

كثفت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.



وقامت الرقابة التموينية بمديرية التموين بتشكيل حمله مكبره برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة بالشرقية ومحمود جبر المفتش بالإدارة للمرور على المصانع بنطاق الصالحية الجديده وههيا وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم ( 1343) لسنة 2021جنح ادط الصالحية الجديدة ضد م م ع ا صاحب مصنع مخللات بدون ترخيص بناحية الصالحية وتم التحفظ على 6 طن و800 كجم بأصناف مختلفة.



كما تم تحرير المحضر رقم ( 1344 ) لسنة 2021جنح ا د ط الصالحية ضد م ح ج ع مسؤل مصنع بسكويت وشيكولاته بناحية الصالحية بدون ترخيص وتم التحفظ على10 كرتونه بديل زبدة كاكاو زنة الكرتونة 20 كجم و5 شيكارة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم وشيكارة سكر أبيض مبلور زنة الشيكارة 50 كجم وشيكارة جيلاتين غذائي زنة الشيكارة 10 كجم و50 كرتونة شكولاتة وبكل كرتونه 12علبه بكل علبه 12باكو شكولاتة بالبسكوت بإجمالي نصف طن تقريبًا.



وتحرر المحضر رقم ( 1345) سنة 2021جنح ادط الصالحية الجديدة ضدع ا م ا صاحب مصنع ملح طعام لإدارته بدون ترخيص بناحية الصالحية الجديدة وتم التحفظ على 10 طن ملح طعام مكرر ناعم يودي.



كما تم تحرير 13 محضر إثبات حالة ضد المخابز البلدية بناحية ههيا لمخالفة أصحابها القوانين والمقررات التموينية.