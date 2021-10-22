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أرتيتا يرفض بيع نجم أرسنال

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:02 م
أرتيتا
أرتيتا
وكالات
أكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عدم وجود أي نية لديه للتفريط في أحد نجوم الجانرز الشباب.

وجاءت تصريحات أرتيتا ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن سعى أستون فيلا للتعاقد مع سميث رو (20 عاما) بعد نهاية الموسم الماضي. ورفض النادي اللندني عرضين من فيلا.

وفي يوليو الماضي وضع اللاعب الشاب حدا لكل التكهنات والتوقعات التي أحاطت بمستقبله عندما ارتبط بعقد طويل الأمد مع آرسنال.

وتخرج سميث رو من أكاديمية آرسنال بعد انضمامه للنادي في التاسعة من العمر وأصبح ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب أرتيتا في الموسم الماضي وأحرز 3 أهداف في 30 مباراة في الدوري إلى جانب المساهمة في تهيئة 5 فرص للتهديف.

وقال أرتيتا للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ضيفه أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم الجمعة "بعد الاتصالات بين الناديين أوضحنا أن إميل ليس للبيع لأنه جزء مهم من خطة المستقبل الخاصة بنا".

وأضاف المدرب الإسباني "إنه سعيد حيث يتواجد وأنا سعيد جدا بوجوده معنا".

ويحتل آرسنال المركز 12 بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من 8 مباريات ويتقدم بنقطة واحدة على أستون فيلا الذي يليه مباشرة.

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نجم أرسنال سميث رو أرتيتا يرفض

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