ضرب نار.. الأمن يسيطر على واقعة البث المباشر في سوهاج (فيديو)



لاقى هذا البث استجابات كثيرة من الأهالي ورجال الأمن الذين توجهوا على الفور إلى المنطقة والمنزل المشار إليه في الفيديو وتبين صحة الواقعة.



اتضح أن شاب يدعى "عمرو" من نفس عائلتها على خلاف مع والدها قام بالتعدى عليهم ونصب افخاخا حول المنزل مثل حفر الطريق لمنع الشرطة من الوصول وتشوين الأتربة.



داهم رجال الشرطة الموقع وتم تبادل إطلاق النار مع المتهم ولاذ بالفرار وجارى البحث عنه، وتم فرض السيطرة من قبل الأمن بالمنطقة، وقد لاقى ذلك استحسان الاهالي والمنطقة بالكامل.



تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



نشرت فتاة تدعى "أمنية " مقطع فيديو بث مباشر تستغيث فية من أحد اقاربها بالتعدى على أهلها وتهديدهم بالتفجير ووضع أسطوانات جاز حول المنزل بأحد شوارع مدينة طما شمال سوهاج.