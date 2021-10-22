Advertisements

ضرب نار.. الأمن يسيطر على واقعة البث المباشر في سوهاج (فيديو)

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:08 م
الفتاه
الفتاه
أيمن الجرادي

نشرت فتاة تدعى "أمنية " مقطع فيديو بث مباشر تستغيث فية من أحد اقاربها بالتعدى على أهلها وتهديدهم بالتفجير ووضع أسطوانات جاز حول المنزل بأحد شوارع مدينة طما شمال سوهاج.

لاقى هذا البث استجابات كثيرة من الأهالي ورجال الأمن الذين توجهوا على الفور إلى المنطقة والمنزل المشار إليه في الفيديو وتبين صحة الواقعة.

اتضح أن شاب يدعى "عمرو" من نفس عائلتها على خلاف مع والدها قام بالتعدى عليهم ونصب افخاخا حول المنزل مثل حفر الطريق لمنع الشرطة من الوصول وتشوين الأتربة.

داهم رجال الشرطة الموقع وتم تبادل إطلاق النار مع المتهم ولاذ بالفرار وجارى البحث عنه، وتم فرض السيطرة من قبل الأمن بالمنطقة، وقد لاقى ذلك استحسان الاهالي والمنطقة بالكامل.

تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

واقعة إطلاق النار مصر بث مباشر الفجر إطلاق نار

أخبار تهمك

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد اقترابه من قائمة الخطيب.. من هو خالد عبدالقادر مرشح عضوية النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - آخر تطورت حالة «محمود الخطيب» الصحية

منذ يوم

هتافات ضد خالد مرتجي.. وعضو الأهلي يتدخل

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 13 دقيقة

"مش أبيع بلدي بملايين".. أمير رمسيس يسخر من شريف منير

منذ أقل من ساعتين

عقب قتله مديرة التصوير.. إطلاق سراح أليك بالدوين

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ناقد رياضي يكشف حقيقة مرض الخطيب وقدرته على الترشح بانتخابات الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بالأرقام.. تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو الإسباني

منذ ساعتين

أزمة داخل برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف عن مفاجآت في قائمة الخطيب لانتخابات الأهلي

منذ 42 دقيقة

الزمالك يكشف عن أزمة بن شرقي.. وكارتيرون متمسك برأيه

منذ أقل من ساعتين

كلوب يفاجئ محمد صلاح قبل موقعة اليونايتد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

منذ 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

لـ"ربة المنزل".. طريقة لتنظيف "الدولاب" من الأتربة (فيديو)

حملة مكبرة لإزالة سوق "سيدي عمر" بدمنهور (صور)

عاجل.. اللحظات الأولى لانفجار أسطوانة بوتاجاز بطما في سوهاج (فيديو وصور)

الجيران في "مذبحة المرج": قتلهما وقطع شرايينه و"جري وهو بينزف دم"

"تحت الأنقاض".. استعجال تقرير "الأدلة الجنائية" في وفاة أمين شرطة أثناء تنقيبه عن الآثار

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

02:18 م

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

09:30 ص

هتافات ضد خالد مرتجي.. وعضو الأهلي يتدخل

02:32 م

"مش أبيع بلدي بملايين".. أمير رمسيس يسخر من شريف منير

03:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements