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"مياه سوهاج" تجري تجربة للتعامل الفوري مع تسرب غاز الكلور

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:10 م
جانب من التجرية
جانب من التجرية
أيمن الجرادي
طالب المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب مسئولى السلامة والصحة المهنية إجراء تجربة للتعامل مع تسرب غاز الكلور وذلك للتأكد من جاهزية الأفراد وتوافر كافة المهمات الخاصة بذلك بهدف الحفاظ على سلامة وصحة العاملين وتأمين بيئة العمل من كافة المخاطر، جاء ذلك خلال تفقد محطة مياه نيدة السطحية المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 800 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة أخميم وقراها ومدينة ناصر وبعض قرى مركز ساقلتة.

وعلى جانب آخر عقد رئيس مياه سوهاج اجتماع مع مسئولى وحدة مشروعات البنك الدولي لبحث الموقف التنفيذى لمشروعات البنك الدولى للتنمية المحلية ومشروعات حياة كريمة وذلك للتأكيد على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها.

كما تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار مقر الورشة المركزية للعدادات ومركز التدريب وعقد اجتماع موسع ضم جميع مسئولى قطاع المعامل اكد خلاله على ضرورة الاهتمام بجودة مياه الشرب وإنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

الكلمات المفتاحية

سوهاج تسرب غاز الكلور تجربة للتعامل الفوري

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