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3 فئات يمكنها الحصول على قرض حسن من بنك ناصر.. وهذه الشروط

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:04 م
بنك ناصر الاجتماعي
بنك ناصر الاجتماعي
يحتاج العديد من المواطنين الأكثر احتياجا للحصول على قرض من أحد البنوك، حتى يتم قضاء حاجة ما، سواء كان السبب الرغبة في شراء شيء ضروري أو لإجراء عملية جراحية. 

وتقدم العديد من البنوك الكثير من خدمات القروض لمساعدة المواطنين، ولكن يوفر بنك ناصر الاجتماعي، والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي خدمة الحصول على قرض حسن بتسهيلات كبيرة، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، تفاصيل الحصول على قرض حسن من بنك ناصر للاجتماعي، وما هي الفئات التي يتم منح قرض حسن لها، وفق خدمات عملاء بنك ناصر الاجتماعي، كالتالي:

شروط الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

ـ في حالة رغبة أصحاب المرتبات في الحصول على قرض حسن، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية لا للوظيفة التي يعمل بها حاليا عن 3 سنوات، كما يجب تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما يجب التعهد بتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ في حالة رغبة أصحاب المعاشات في الحصول على قرض حسن، يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية للوظيفة التي يتقاضى عنها المعاش عن 20 عاما، كما يجب التعهد بتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ـ وفي حالة رغبة المستحقين للمعاش للحصول على قرض حسن، يجب أن يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك، في حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

المستندات المطلوبة 

- صورة من بطاقة الرقم القومي للراغب في الحصول على القرض تكون سارية.

ـ الرقم التأميني الخاص بالمتقدم للقرض.

ـ بيان مفردات «مرتب، معاش» للراغب في الحصول على القرض ومرتب الضامن.

ـ في حالة إذا كان القرض بغرض العلاج، يجب أن يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

الفئات التي تحصل على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي

هناك 3 فئات مختلفة، يمكنهم الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي، وهم:

1- أصحاب المرتبات: الذين يمكنهم تحويل القسط الشهري الخاص بالقرض للبنك.

2- أصحاب المعاشات: ويمكن لتلك الفئة الحصول على قرض حسن من بنك ناصر الاجتماعي بعد بلوغهم سن المعاش.

3ـ ورثة المعاشات: يحق لورثة المعاش بعد وفاة صاحب المعاش الحصول على قرض حسن بضمان المعاش الذي يحصل عليه شهريا. 

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قرض حسن بنك ناصر الاجتماعي

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