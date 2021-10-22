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تفاصيل سقوط سيارة ميكروباص بكورنيش حلوان

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:13 م
إسعاف
إسعاف
داليا عادل
كشفت معاينة نيابة حوادث حلوان الكلية، عن تفاصيل إنقلاب ميكروباص بكورنيش النيل فى الاتجاه القادم من الملك الصالح اتجاه حلوان بعد اصطدامها بسيارة أخرى، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين، وتبين أن السيارة الميكروباص اصطدمت فجأة بسيارة أخرى قادمة عكس الاتجاه، مما أدي لاختلال عجلة القيادة من السائق فأسفرت عن انقلابها.

وفى وقت سابق انتقلت النيابة، لمعاينة الحادث، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المُشار إليه، وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، بعد اصطدامه بسيارة أخرى، ما أسفر عن انقلابها.

جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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