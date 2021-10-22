تحسباً لرحيله.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح المثالي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن بدأ فريق ليفربول الإنجليزي في وضع بدائل حال رحيل نجمه الأول، الدولي المصري محمد صلاح عن أنفيلد.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق رسمي لتجديد التعاقد.

وقرر ليفربول التحرك بخطى ثابتة من أجل إيجاد البديل الأنسب لمحمد صلاح، من أجل الحصول على خدماته، خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، لتأمين صفوفه من الفجوة التي قد تضربه حال رحيل محمد صلاح عن الريدز، في ظل اهتمام العديد من الأندية بالظفر باللاعب الإنجليزي.

ويعد رحيم ستيرلينج مهاجم مانشستر سيتي، يعد البديل الأقرب والأنسب بالنسبة لإدارة ليفربول، من أجل تعويض فجوة الرحيل المحتمل لمحمد صلاح.

ويتمسك صلاح بتحسين عقده مع الريدز، والحصول على راتب يجعله الأعلى أجراً في الفريق، مقابل الحصول على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ستيرلينج سيكون متاحا بشكل مجاني مع نهاية موسم 2022-2023، ولم تتحرك إدارة مانشستر سيتي من أجل الحصول على توقيعه لعقد جديد، للبقاء لمواسم أخرى مع الفريق، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.