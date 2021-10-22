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الإصابة تبعد هالاند عن بوروسيا دورتموند

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:30 م
هالاند
هالاند
وكالات
يفتقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم جهود مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند بسبب الإصابة.

وقال ماركو روز المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة قبل مواجهة أرمينيا بيلفيلد يوم السبت في الدوري الألماني :"سيغيب إيرلينج لأسبوعين. لديه إصابة في الفخذ".

وكان هالاند عاد لدورتموند، بعد غياب ثلاثة أسابيع، في الجولة الماضية، في المباراة التي فاز بها فريقه على ماينز، وسجل وقتها هدفين. ويعد اللاعب البالغ من العمر 21 عاما أكثر لاعبي العالم المطلوبين في أندية أخرى ويُتوقع بشكل كبير أن يرحل عن دورتموند بنهاية الموسم الجاري.

ولكن رغم أنه سجل 49 هدفا في 49 مباراة بالدوري الألماني، لم يتمكن هالاند من إحداث أي تأثير لصالح فريقه في المباراة التي خسرها يوم الثلاثاء الماضي صفر - 4 أمام أياكس الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وقال روز :" إيرلينج كان محبطا. حقيقة أننا سنفقده حاليا ليست جيدة بالنسبة لنا، وأيضا ليست جيدة على اللاعب نفسه".

وأضاف :"يتعلق الأمر بزيادة تركيزنا وعدم التذمر. لا أرى سببا يدعو إلى عدم الثقة. ولكن علينا أن نبدي رد فعل".

وسيفتقد دورتموند أيضا جهود المدافعين توماس مونييه، الذي يعاني من إصابة في القدم، ونيكو شولز، الذي يعاني من مشكلة عضلية.

الكلمات المفتاحية

هالاند في الدوري الألماني دورتموند

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