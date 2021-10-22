يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2021 – 2022، والذي تنطلق منافساته بشكل رسمي يوم 25 أكتوبر الجاري.

وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد أول 8 مباريات للأهلي في بطولة الدوري المصري.

موعد أولى مباريات الأهلي في الدوري المصري

ويفتتح فريق الأهلي مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد، بمواجهة قوية ضد فريق الإسماعيلي في الجولة الأولى من البطولة المحلية.

وتقام مباراة الأهلي مع الإسماعيلي يوم الأربعاء الموافق، 27 أكتوبر الجاري، على استاد برج العرب في الإسكندرية، وذلك في تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مواعيد أول 8 مباريات للأهلي في الدوري المصري

الأسبوع الأول

الاسماعيلى × الاهلى..8 مساء الاربعاء 27 أكتوبر على استاد برج العرب بالاسكندرية

الأسبوع الثانى

الاهلى × البنك الاهلى..8 مساء الاحد 31 أكتوبر على استاد الاهلى والسلام

الأسبوع الثالث

الزمالك × الاهلى..8 مساء الجمعة 5 نوفمبر على استاد الدفاع الجوى

الأسبوع الرابع

الاهلى × المقاولون العرب..8 مساء الجمعة 19 نوفمبر على ستاد الاهلى والسلام

الأسبوع الخامس

غزل المحلة × الاهلى..5.30 عصر الاثنين 22 نوفمبر على ستاد غزل المحلة

الأسبوع السادس

الاهلى × سموحة..8 مساء الخميس 25 نوفمبر على ستاد الاهلى والسلام

الأسبوع السابع

فيوتشر اف سى × الاهلى..5.30 عصر الثلاثاء 21 ديسمبر على ستاد الاهلى والسلام

الأسبوع الثامن

الاهلى × بيراميدز..8 مساء السبت 25 ديسمبر على ستاد الاهلى والسلام