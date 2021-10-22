الترسانة يتعادل مع بنها بدورى القسم الثانى







تعادل نادى الترسانة على ملعبه مع نادى بنها ١/١ خلال منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .





وجاء تشكيل بنها كالتالي مصطفي عبد الستار وعزت درباله وحسن زكريا واحمد عبد الغنى واحمد عادل وايهاب عبد المحسن وماجد عادل وإسلام اسامة ومصطفى ضاحى ومحمد محى ومحمد الفيل.



البدلاء ... عمرو عبد المجيد وزيدان محمد ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد مصطفى كمنص واحمد وجيه وسعد عبد الله ومحمد رضا



وجاء تشكيل الترسانة كالتالى ... مؤمن جابر واحمد العش واحمد على وبلال عارف ومحمد سعيد وإبراهيم منصور ومحمود توبة واحمد شكرى ومحمد سمارة ومحمد ناجح وكريستوفر مدونجا .



البدلاء ...عادل احمد واحمد فتحى وسعيد احمد و اسلام فؤاد وإسلام مسعود ومروان شاهين وخالد شيكا .



احرز اهداف المباراة أحمد العش لنادى الترسانة فى الدقيقة ٣٤ من الشوط الاول وحسن زكريا لبنها فى الدقيقة ٣٨ من الشوط الثانى.



وادار اللقاء تحكيميا صبحي العمراوى ساحة عاونه شريف عبد الله وعمر فتحى وحكم رابع عماد عويس.



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الترسانة إلى ٤ نقاط بينما ارتفع رصيد بنها الى نقطتين .