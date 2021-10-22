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عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:31 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
محمد الدمتناوي

تأكد غياب محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن العديد من المباريات للقلعة الحمراء للموسم الجديد.

جاء ذلك بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد الشناوي، وحاجته لبرنامج علاجي من 4 إلى 5 أسابيع.

ومن المقرر أن تقام 3 أو 4 أسابيع من عمر مسابقة الدوري في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل، وهو ما يعني أن فرصه في المشاركة بلقاء القمة ضد الزمالك بالأسبوع الثالث مستحيلة، إلا لو تم تأجيل القمة لما بعد معسكر الفراعنة المقبل.

ويحتاج محمد الشناوي لأداء برنامج تأهيلي من 4 إلى 5 أسابيع وهو ما يؤكد أن فرصه في اللحاق بمعسكر منتخب مصر القادم في نوفمبر تكاد تكون مستحيلة أيضًا.

المباريات التي سيغيب عنها الشناوي مع الأهلي:

الحرس الوطني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الإسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

مباراة أنجولا أمام منتخب مصر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

مباراة مصر أمام منتخب الجابون في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس العالم.
 

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