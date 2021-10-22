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بولندا توزع 38.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات


ارتفع إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" الذي تم منحه للأشخاص في بولندا إلى 38 مليونًا و510 آلاف و829 جرعة حتى الآن، من بينها 66 ألفًا و423 جرعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة البولندية - حسبما ذكر راديو "بولندا الدولي" - أنه حتى اليوم الجمعة جرى منح أكثر من 20 مليون جرعة أولى من اللقاح، بينما تم تطعيم نحو 19.8 مليون شخص ضد الوباء بالكامل.

وتتضمن الحصيلة الكلية للتطعيمات، لقاحات ذات جرعتين من تطوير شركات تصنيع الدواء "فايزر- بيونتك" الأمريكية والألمانية، و"موديرنا" الأمريكية، و"أسترازينيكا" البريطانية، وكذلك الجرعة الواحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكي.

وكانت بولندا قد أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل 5 آلاف و706 إصابات جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في البلاد خلال الجائحة إلى مليونين و961 ألفًا و923 حالة، فضلا عن تسجيل 59 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 76 ألفًا و359 حالة.




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