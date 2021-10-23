حصاد وزارة البيئة في أسبوع | ياسمين فؤاد تشارك في إطلاق المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث قام الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بجولة تفقدية لأعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظتين، وذلك للتأكد ومتابعةانتظام العمل بالمنظومة، وذلك بحضور القيادات المعنية بالوزارة والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة.





وزيرة البيئة: متابعة على مدار الساعة للاشتعالات المفاجئة بالمقالب وسرعة السيطرة عليها

قام الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، يوم الإثنين الماضي، بمتابعة أعمال المرور اليومي على المقالب العمومية لمتابعة الوضع واحكام السيطرة على الانبعاثات وخاصة مع وجود تحذيرات من سكون الهواء، وذلك بتنفيذ سلسلة من الجولات لمقالب القاهرة الكبرى بدأت بالمرور على مقالب شرق القاهرة، ومنها مقلب الضغط العالي بالقاهرة الجديدة ومقلب الطوب الرملي والتأكد من استقرار الأوضاع بهما وعدم تواجد انبعاثات، حيث تم التنبيه على ضرورة استمرار تغطية المخلفات الموجودة بالموقع واحكام السيطرة على أية انبعاثات بالموقع أولا بأول.









وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

وجهت فؤاد وزيرة البيئة، يوم الأحد الماضي، بمتابعة سير العمل للإنتهاء من الإعمال الإنشائية للمحطتين الوسيطتين بمركزى زفتى وسمنود بمحافظة الغربية، والتي تنفذ بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه ممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، فى إطار خطة عمل البرنامج لمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في محافظات (قنا اسيوط الغربية كفر الشيخ ).









«البيئة» و«البترول» يوقعان بروتوكول تعاون لتنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الإثنين الماضي، توقيع بروتوكول للتعاون بين جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية،يمثلهما فى التوقيع الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وجيولوجى خالد الششتاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروةالمعدنية. وذلك بهدف تنظيم إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لأنشطة البحث والتعدين.





البيئة تنظم حملة تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

وفي ذات اليوم، نظمت وزارة البيئة، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق منطقة شمال البحر الاحمر للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع محميات البحر الأحمر والجهات المعنية.





وزيرة البيئة تشارك فى إطلاق المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر

شاركت وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء الماضي، فى فعاليات المنتدى المتوسطي للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة "Circle the Med" والذي تنظمه مصر واليونان خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ أكتوبر الجاري، عبر خاصية الفيديو كونفرانس من خلال الشراكة بين وزارة البيئة المصرية ومنظمة القانون العام الأوروبية، كأول منصة تفاعلية مشتركة بين البلدين، وبمشاركة واسعة من ممثلى الحكومة والهيئات والعلماء من البلدين، وممثلى وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والسياحة والآثار من مصر.





البيئة والتنمية المحلية يناقشان التقرير المشترك لآخر مستجدات تحويل المخلفات إلى طاقة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الاربعاء الماضي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة التقرير المشترك للموقف الراهن لعقود التشغيل للمخلفات بمحافظة القاهرة، وخطط التشغيل، وموقف تخصيص أراضى تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك تمهيدًا لرفعه إلي السيد رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم وإدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة.





البيئة تنظم 4 حملات تفتيشية مكبرة لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالفيوم

وفي نفس اليوم، نظمت وزارة البيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة عدد 4 حملات تفتيشية مكبرة بنطاق محميات الفيوم للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحملات أسفرت عن تدمير عدد 14 عش صيد مخصصة لعمليات الصيد الجائر للصقور بالإضافة إلى العثور على عدد 20 صقر علاوة على مصادرة أدوات الصيد المستخدمة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة.





رئيس جهاز شئون البيئة بجولة تفقدية بمحافظة الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية

قام الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أمس الخميس بجولة تفقدية بمحافظة الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية ودعم حماية الموارد الطبيعية والاستثمار بالمحميات بالمحافظة.





وقد تضمت الزيارة مشاركة الدكتور على أبو سنة باجتماع اللجنة التوجيهية الأول لمشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون والذى يعقده الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع الوزارة بمشاركة الجهات المعنية.





وزيرة البيئة توجه بالإنتهاء من الدراسة التفصيلية للاستغلال الأمثل لأرض مقلب الطوب الرملى