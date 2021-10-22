نجيب ساويرس بإطلالة كلاسيك في ختام مهرجان الجونة

حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الظهور في ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي.



وظهر نجيب ساويرس بإطلالة كلاسيكية على السجادة الحمراء في آخر أيام المهرجان.



وشهدت الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، تكريم الفنان أحمد السقا، بجائزة الإنجاز الإبداعى، وهى الجائزة التى تخصص للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما علامة لا تمحى فى مجال مسيرتهم الإبداعية.

