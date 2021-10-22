مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

شن الإعلامي عمر ربيع ياسين المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، هجوم كبير ضد جمال جبر مدير المركز الاعلامي بالنادي فور إعلان أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة.





وكان النادي الأهلي أعلن عقب غلق باب الترشح للانتخابات، عن أسماء المرشحين بشكل كامل في كافة المناصب، والتي حملت اسم عمر ربيع ياسين تحت مسمى عمر محمد، وهو ما أثار الجدل.





وكتب عمر ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مدير المركز الاعلامي بدأ الحرب عليا بدري".





وأضاف: "قال يعني لما يكتب عمر محمد الناس مش هتعرف ده مين و لما يكتب كل واحد بلقبه هضايق، حضرتك عنصر محايد المفروض ميكونش فيه اي توجيه منك لا بالسلب و لا بالايجاب".





ومن المقرر أن تقام انتخابات النادي الأهلي يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة، بعد غلق باب الترشح مساء اليوم بصورة رسمية.



