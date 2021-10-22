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الدوري السعودي.. الاتحاد يسقط أمام الشباب ويترك الصدارة لضمك

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
يسري محمد


فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على حساب نظيره الشباب، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أحداث اللقاء :- 

افتتح اللاعب أوديون إيجالو، التسجيل لصالح الشباب، عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، لينتهي بتقدم الشباب بهدف دون رد على حساب الاتحاد.

وفي بداية الشوط الثاني حصل حمدان الشهراني لاعب الاتحاد، على بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف، ليضع فريقه في وارطة منذ الدقيقة 50.

وتمكن اللاعب أوديون إيجالو، من مُعاقبة الاتحاد عند الدقيقة 68، بعد تسجيله الهدف الثاني له ولفريقه، لينتهي الشوط الثاني والمباراة بفوز الشباب بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة محتلاً المركز الثالث من جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 17 في المركز الثاني، ويترك الصدارة لنظيره ضمك.

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