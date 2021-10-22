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عاجل - تحديد موعد الحكم على بنزيما

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:01 م
بنزيما
بنزيما
وكالات
حدد الادعاء العام بمحكمة فرساي يوم 24 نوفمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني، والمتهم بمحاولة الابتزاز، وفق تصريحات الادعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وطالب الادعاء العام بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة 75 ألف يورو على اللاعب الذي طالب دفاعه بالبراءة. ويخضع أربعة أشخاص آخرين للمحاكمة في قضية شريط فيديو جنسي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وتعود الواقعة إلى عام 2015، حيث تعرض ماتيو فالبوينا لاعب وسط المنتخب الفرنسي للتهديد بنشر شريط فيديو جنسي له في حال لم يدفع الأموال للمبتزين.

ومن ضمن الأدلة المعتمد عليها في محاكمة بنزيمة، محادثة خاصة بينه وبين فالبوينا حول مقطع الفيديو الجنسي وذلك عقب أيام قليلة من المكالمة.

وانتشرت مزاعم حول محاولة بنزيمة اقناع زميله بالتحدث إلى وسيط، وفي حين لم يتم مناقشة أمر دفع الأموال، إلا أن فالبوينا أكد أن ذلك حدث ضمنيا في محادثته مع نجم ريال مدريد. وذكر الادعاء أن بنزيمة كان جزء من محاولة الابتزاز، فيما نفى دفاعه تلك المزاعم.

وتسببت تلك القضية في استبعاد بنزيمة من بطولة كأس أمم أوروبا 2016 والتي أٌقيمت في بلاده، فيما لم يشارك فالبوينا مرة أخرى مع منتخب فرنسا. وعاد بنزيمة مؤخرا إلى المنتخب الفرنسي من خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا 2020.

الكلمات المفتاحية

فرنسا ريال مدريد بنزيما

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