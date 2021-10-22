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لاڤيينا يختتم استعداداته لمواجهة ببا

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


اختتم الجهاز الفني للفريق الأول بنادى لاڤيينا بقيادة الدكتور عطية السيد استعدادات الفريق لثالث مواجهاته بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث حيث من المقرر أن يحل ضيفا على مركز شباب ببا .


لاڤيينا يدخل اللقاء ب4 نقاط حصدها الفريق بالفوز خارج ملعبه على فريق مطرطارس ثم التعادل الأسبوع الماضى على ستاد الاسيوطي مع مركز شباب سنورس ولمركز شباب ببا نفس الرصيد من النقاط .


من جانبه أكد وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا أن مواجهة ببا مهمه للفريق خاصة أنها تاتى بعد خسارة نقطتين أمام فريق سنورس الاسبوع الماضى بعد التعادل معه
مطالبا لجنة الحكام باختيار حكام على مستوى عالى للقيادة التحكيمية للفرق بدورى القسم الثالث خلال المبارايات المقبلة خاصة أن فريق لاڤيينا وقع عليه ظلم كبير خلال المبارايات السابقة بإلغاء هدفين له فى مباراة مطرطارس ومباراة سنورس بداعى التسلل رغم عدم وجود إى شبهة تسلل فيهما .

وأعرب حبيب عن ثقة مجلس الإدارة كامله فى إمكانيات اللاعبين والجهاز الفني فى تحقيق الهدف المتفق عليه بصعود الفريق لدورى الممتاز ب بنهاية المشوار خاصة أن الإمكانيات التى توفرها الإدارة إضافة إلى مستويات اللاعبين وتوجيهات الجهاز الفني تجعل الفريق فى مقدمة الأندية المرشحة بقوة للصعود وتم عقد عدة جلسات مع اللاعبين للتركيز فى مباراة الغد حتى تكون نقطة الانطلاق القوية نحو صدارة جدول الترتيب .

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