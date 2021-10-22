على خطى رانيا يوسف .. ريا أبي راشد بدون بطانة في ختام مهرجان الجونة

أشعلت الأعلامية ريا أبي راشد، السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية جريئة حيث طلت بدون وجود بطانة للفستان مما أظهر ملامح جسدها على خطى رانيا يوسف بالدورة قبل الماضية للمهرجان.





وطلت ريا أبي راشد، بفستان طويل مكشوف باللون النبيتي، يبرز ملامح جسدها بالكامل، واعتمدت على حذاء باللون الفضي يتناسب مع الإطلالة ومكياج بسيط وهادئ يبرز جمالها وشعر طويل باللون البني منسدل بين كتفيها زاد الإطلالة سحر وبريق خاص.



وفي سياق متصل، نشرت الأعلامية مجموعة من الصور لها من حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلقت ريا أبي راشد على الصور قائلة:." في طريقي الى السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي" كما تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الإطلالة.



ويحل اليوم الجمعة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بحضور عدد مكثف من نجوم الفن والإعلام من كافة أنحاء العالم العربي، حيث استمر مهرجان الجونة أسبوع متواصل مملؤه بالمفاجأت وإطلالات الفنانات المثيرة والجريئة والحوادث ابتداءً من حريق الجونة مرورًا بحادثة سير بشرى وفيلم "ريش" الذي أثار ضجة كبرى.

