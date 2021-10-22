Advertisements

فيلم "كاتيا" يحصد جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:05 م
الجونة
الجونة
فرح هنداوي
ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير، للفيلم الروسي "كاتيا" إخراج أندري  ناتوتشونسكي، وذلك خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.

وقصة الفيلم تدور حول "جالينا" التي تبقي  وحيدة تمامًا بعد وفاة ابنتها، وتفقد كل معنى للحياة. بعد فترة وجيزة، تلاحظ تجسد ابنتها في عاهرة التقت بها في المصعد، تتصل بها على الهاتف وتطلب منها الحضور إلى المنزل، عند وصولها تطلب منها ارتداء ثياب ابنتها الراحلة، خلال محادثة بينهما في المطبخ، تعلم جالينا أن الفتاة تخطط لمغادرة البلاد في اليوم التالي، عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي 2021.

الكلمات المفتاحية

نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير مهرجان الجونة السينمائي فيلم كاتيا الدورة الخامسة

أخبار تهمك

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. مباراة الأهلي والحرس الوطني مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة ثلاثية لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الفيراري يقترب من العودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ 19 دقيقة

الزمالك يسجل هدفين متتاليين في شباك توسكر الكيني (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الجارد يمنع حسن أبو الروس من حضور حفل ختام الجونة السينمائي(صور وفديو)

منذ ساعة و نصف

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ ساعة الا ربع

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ يومين

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يضرب شباك توسكر بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.. رباعية بيضاء

منذ 41 دقيقة

عاجل - تحديد موعد الحكم على بنزيما

منذ 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

"كاميلا" الأوكراني يحصل على نجمة الجونة الذهبية

أبرز الفائزين في الدورة الثانية من مهرجان الجونة السينمائي (صور)

تشبه العروس.. هكذا طلت آروى جودة في افتتاح ثان دورات مهرجان الجونة

إطلالة كلاسيكية بالأسود.. هكذا خطفت منى الشاذلي الأنظار في مهرجان الجونة

على رأسهم نبيلة عبيد وأحمد الفيشاوي وزوجته.. نجوم الفن في طريقهم إلى الجونة (فيديو)

قبل انطلاق حفل الافتتاح.. يسرا اللوزي تستعيد ذكريات الدورة الأولى لمهرجان الجونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:24 م

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

08:01 م

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

06:13 م

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

08:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements