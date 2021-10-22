فيلم "كاتيا" يحصد جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير

ذهبت جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم القصير، للفيلم الروسي "كاتيا" إخراج أندري ناتوتشونسكي، وذلك خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.



وقصة الفيلم تدور حول "جالينا" التي تبقي وحيدة تمامًا بعد وفاة ابنتها، وتفقد كل معنى للحياة. بعد فترة وجيزة، تلاحظ تجسد ابنتها في عاهرة التقت بها في المصعد، تتصل بها على الهاتف وتطلب منها الحضور إلى المنزل، عند وصولها تطلب منها ارتداء ثياب ابنتها الراحلة، خلال محادثة بينهما في المطبخ، تعلم جالينا أن الفتاة تخطط لمغادرة البلاد في اليوم التالي، عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان موسكو السينمائي الدولي 2021.