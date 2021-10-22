حكاية 7 ألقاب حققها تشافي مع السد القطري





نجح الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، في إضافة اللقب السابع له مع الزعيم القطري.





تشافي قاد فريق السد للفوز بلقب كأس أمير قطر أمام الريان، مساء اليوم الجمعة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-5، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف.





وكان تشافي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، في عام 2019، بعد أن اعتزل لعب كرة القدم بشكل نهائي.





وحقق تشافي هيرنانديز مع السد القطري، كمدرب، 7 ألقاب حتى الآن، لقبين في كأس أمير قطر، ولقب في كأس السوبر القطري، ولقبين في كأس قطر، ولقب في الدوري المحلي، ولقب في كأس أودريدو.





السد القطري لعب تحت قيادة تشافي، في جميع البطولات المحلية والقارية، 87 مباراة حتى الآن، فاز خلالهم في 58 مباراة، تعادل في 13، وخسر 16 لقاء آخرين.





وسجل فريق السد، 235 هدف، ودخل مرماه 106 هدف، علمًا بأن أقصى إنجاز حققه في دوري أبطال آسيا، هو الوصول إلى نصف نهائي البطولة، ولعب في كأس العالم للأندية، النسخة قبل الماضية إلا أنه فشل في تحقيق ميدالية.



