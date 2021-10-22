الباز بعد شائعة تحصيل غرامات مالية من الطلبة غير الملقحين: "عندهم خلل نفسي وعقلي"

علق الإعلامي محمد الباز، على الشائعة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحصيل وزارة التعليم العالي لغرامات مالية من الطلبة غير المطعمين بلقاحات كورونا، قائلًا: "ده كلام مش منطقي".



وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "من يطلق الشائعات عندهم خلل نفسي وعقلي لأن وزارة التعليم العالي أعلنت مسبقًا عن كيفية التعامل قبل بداية العا الدراسي وأنه لن يسمح بالدخول الحرم الجامعي إلا بشهادة أنه تلقي اللقاحات أو تقديمه كل أسبوع لنتيجة مسحة سلبية".



وتابع "من يقوم بإطلاق شائعة هدفه الأساسي الضغط على أعصاب الناس خاصة أنه يتحدث عن تحصيل غرامات مالية ولكن الحكومة وأدت هذه الفتنة بنفيها لهذه الشائعة وكل ما تريده الدولة هو أن يحصل الطالب أو العامل أو المواطن على التطعيم الذي توفره الدولة بكافة أنواعه وللفئات المستهدفة".



