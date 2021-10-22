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الفرعون الذهبي.. تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
هايدي يسري

يدخل الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، المواجهة النارية المنتظرة يوم الأحد المقبل، ضد فريق مانشستر يونايتد مع سجل تهديفي جيد إلي حد ما، خلال المواجهات الذي جمعت الفريقين من قبل في الدوري الإنجليزي.

وسيحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على فريق مانشستر يونايتد، يوم 24‪-1‪0 ، في المباراة الذي سيحتضنها ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ انضمام صلاح للريدز عام 2017، تقابل الفريقين في 7 مواجهات بالدوري الإنجليزي، وفشل الفرعون المصري في التسجيل في أول موسمين أمام مانشستر يونايتد فى ٤ مباريات في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الحظ ضد محمد صلاح في الموسم الثالث بقميص الريدز، حيث غاب فى موسم 2019 عن المباراة أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة، وظل صلاح عاجز عن هز شباك الشياطين الحمر حتي ذلك الوقت.

وجاء الفرعون المصري ليكسر هذه العقدة، ويسجل لأول مرة في يناير 2020 بهدف فى الدقيقة الأخيرة باسيست من اليسون، ثم سجل الهدف الثاني له بتاريخ 13 مايو 2021 الموسم الماضي في شباك المان يونايتد.

وبالتأكيد ستكون هذه المباراة حافز كبير لمحمد صلاح كي يزيد من عدد أهدافه على ملعب أولد ترافورد وذلك لعدة عوامل وهم، أن يطير بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الذي يتشارك معه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد سبع أهداف، ثانيًا والأهم هو عودة كريستيانو رونالدو من جديد لبوابة مانشستر يونايتد الذي سيضيف روح منافسة قوية بين اللاعبين داخل الملعب الإنجليزي.

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