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حسام موافي يكشف معجزة نبوية في الكبد والطحال (فيديو)

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:08 م
حسام موافي
حسام موافي
داليا الحسين
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن وجود معجزة نبوية في الحديث الشريف «أُحلّتْ لنا ميتتانِ ودمانِ».

وأضاف خلال تقديمه برنامج"ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدم يسير في الكبد عبر ما يشبه المواسير وليس بداخل أوعية دموية.

وتابع الدكتور حسام موافي أن شرب الدم حرام وبالتالي فإن الكبد والطحال من المفترض أن يكونا محرمان لتشبعهما بالدم، ولكن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم قال أُحلّتْ لنا ميتتان ودمان الكبد والطحال، موضحا أن الكبد والطحال ليسا مثل باقي أعضاء الجسم لأن الدم يخرج من هذا العضوان ويتسرب الدم مثل الأسفنج.

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معجزة نبوية حسام موافي الكبد والطحال

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