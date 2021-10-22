"الزراعة": إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار البيض (فيديو)

تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن أسباب ارتفاع سعر طبق بيض المائدة خلال الفترة الحالية، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود التي تسود جميع دول العالم.



وقال "القرش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم مساء اليوم الجمعة إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية لزيادة القدرة الإنتاجية.



وأضاف أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض والدواجن، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة تتوسع في المنافذ الخاصة بالوزارة ليس من أجل بيع المنتجات بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لتقليل الحلقات الوسيطة وتوفير المنتجات للمستهلك.



وأكد أن الدولة لديها خطة واضحة للحفاظ على الرقعة الزراعية تشترك فيها جميع أجهزة الدولة التي تعمل على زيادة الرقعة الزراعية لتعظيم الإنتاج والحصول على غذاء آمن وبالتالي يعود بالنفع على المواطنين والفلاح.



وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن المواطن يعي أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، موضحا أن الوزارة تتلقى العديد من الشكوى بشأن الاعتداء على الأراضي الزراعية.

