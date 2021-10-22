"كباتن الزعتري" يحصد جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل

ذهبت جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، للفيلم المصري "كابتن الزعتري"، وذلك خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.



وكان فيلم «كباتن الزعتري» شارك بمنطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عام 2019 ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، إذ حصد عدة جوائز منها، جائزة شركة نيو سينشري للإنتاج والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، وخدمات تصحيح ألوان قيمتها 10 آلاف دولار مقدمة من شركة زا سيل كرييتيف ميديا سوليوشنز، إضافة إلى المشاركة في مبادرة منظمة إيفتا للتعبير السينمائي الدولي.









‎وتدور أحداث فيلم «كباتن الزعتري» حول صديقين علقا في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن لمدة 5 سنوات، ولم يستطيعا العودة إلى ديارهما وتركا المخيم بسبب القوانين الدولية المتعسفة، فقررا تركيز طاقتهما نحو معشوقتهما الأولى كرة القدم.وهو من إخراج علي العربي.