حسام موافى يكشف تأثير الكحول على خلايا الكبد (فيديو)



كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن تأثير شرب الكحول على خلايا الكبد.



أضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكبد أهم أعضاء الجسم خاصة مع إجراء الكبد عدد كبير من الوظائف داخل الجسم.



أشار أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني إلى أن تليف الكبد هو شيء أصابه فأدي إلى تكسير خلاياه وعندم تم حل المشكلة عادت الخلايا ولكن بشكل مخالف لما كانت موجودة عليه في البداية.



وكشف أن مرض البلهارسيا وفيروس سي وفيروس بي والكحوليات تؤدي إلى إصابة الكبد بالتليف، موضحا أن الكحوليات لها تأثير سلبي جدا على خلايا الكبد.



