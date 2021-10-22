Advertisements

البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان تعزيز الدفاع الأوروبي

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
وكالات
 
 أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن مباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون، لتعزيز  الدفاع الأوروبي والتعاون بمجال الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويعتزم بايدن وماكرون عقد اجتماع هذا الشهر على هامش قمة مجموعة العشرين في روما لمواصلة المباحثات.

وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس، ستلتقي أيضًا مع ماكرون أثناء زيارة إلى باريس في نوفمبر، مما يظهر استمرار الجهود لإصلاح العلاقات بين البلدين بعد أن ألغت أستراليا عقدًا لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن الشهر الماضي.

أخبار تهمك

الفيراري يقترب من العودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يضرب شباك توسكر بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ يومين

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ أقل من ساعتين

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ ربع ساعة

عاجل - ضربة ثلاثية لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تحديد موعد الحكم على بنزيما

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الجارد يمنع حسن أبو الروس من حضور حفل ختام الجونة السينمائي(صور وفديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يسجل هدفين متتاليين في شباك توسكر الكيني (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مباراة الأهلي والحرس الوطني مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ 42 دقيقة

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.. رباعية بيضاء

منذ 39 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

09:24 م

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

06:13 م

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

08:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements