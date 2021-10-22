البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان تعزيز الدفاع الأوروبي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، عن مباحثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون، لتعزيز الدفاع الأوروبي والتعاون بمجال الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي ومنطقة المحيطين الهندي والهادي.





ويعتزم بايدن وماكرون عقد اجتماع هذا الشهر على هامش قمة مجموعة العشرين في روما لمواصلة المباحثات.





وقال البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كاملا هاريس، ستلتقي أيضًا مع ماكرون أثناء زيارة إلى باريس في نوفمبر، مما يظهر استمرار الجهود لإصلاح العلاقات بين البلدين بعد أن ألغت أستراليا عقدًا لشراء غواصات فرنسية لصالح اتفاق مع واشنطن ولندن الشهر الماضي.



