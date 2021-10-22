موسيماني يستقر على خطة عبور بطل النيجر

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على طريقته لعبه أمام الحرس الوطني بطل النيجر القدمة بدوري أبطال أفريقيا.

واستقر موسيماني على العودة لطريقة 4-2-3-1 أمام بطل النيجر على أن يعود أفشة في مركز صانع الألعاب أمام عمرو السولية وديانج في وسط الملعب.

وكان الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب مع الحرس الوطني بهدف لهدف في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت بالنيجر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب غدا السبت على ملعب السلام في السادسة مساء، حيث مطال المارد الأحمر بالتعادل السلبي على الأقل للتأهل للدور المقبل.