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سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:24 م
سميح ساويرس
سميح ساويرس
يارا أحمد


أعلن المهندس سميح ساويرس، منذ قليل خلال حفل ختام مهرجان "الجونة السينمائي"  عن اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان.

وقال ساويرس خلال كلمته بحفل الافتتاح أن وجود 4 حالات إصابة بفيروس كورونا يعد نجاح للمهرجان في مواجهة هذه الجائحة، ويصدر صورة للعالم أن صر قادرة على مواجهة هذا الوباء.

ووجه ساويرس الشكر للعاملين بشركته أوراسكوم على المجهود الذي قاموا به في محو أثار الحريق الذي نشب بالقرب من مسرح الإفتتاح في ساعات معدودة.

وانطلق منذ قليل حفل الختام بحضور العديد من نجوم الفن بالوطن العربي، وكان من أوائل الحاضرين الفنانة عبير صبري، وأسماء جلال، وجالا هشام، وسمية الخشاب، إلى جانب حضور الإعلامية بوسي شلبي، والفنانة ناهد السباعي ووالدتها، والكاتبة إنجي علاء، ومريم الخش، والفنانة بشرى مع زوجها، وعلاء عرفة، ريا ابى راشد، نجلاء بدر، بسمة، كما ظهرت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء رغم اصابتها بحادث أول أمس.

الكلمات المفتاحية

كورونا سميح ساويرس بشري الجونة السينمائي

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