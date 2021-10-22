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وزارة العدل تكشف حقيقة فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:16 م
ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل



أصدرت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان بيانا توضيحيا ردا علي ما تردد في الآونة الأخيرة عن فقد بعض القضايا من أحد مكاتب الخبراء.

حيث جاء بالبيان أنه بالإشاره الى مانشر فى عدد من المواقع عن فقد بعض القضايا من احد مكاتب الخبراء فان صحه الواقعه تتمثل فى عدم قيد القضايا فى سجلات الإحاله بعد إعداد التقارير الخاصه بها تمهيدًا لإرسالها للمحاكم المختصه وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيدها.

كما تبين فقد تسع قضايا وقد تم الحصول على صور رسمية منها وتم فحصها والانتهاء من التقارير الخاصه بها وإرسالها للمحاكم المختصة.

وإزاء ذلك تم أخطار النيابه الاداريه والنيابة العامة بالواقعة للتحقيق فيها والوقوف على المتسبب فى ذلك.

وجدير بالذكر ان تلك الواقعه تم اكتشافها بمناسبة التفتيش على أعمال المكتب المذكور منذ أكتر من عام.

ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة العدل بإجراء التفتيش الدورى على أعمال مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية للإنجاز وسرعه الانتهاء من إعداد التقارير فى القضايا المتداولة.

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