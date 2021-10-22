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محافظ كفر الشيخ يكشف إجراءات المحافظة لتقليل كثافة الفصول بالمدارس (فيديو)

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:17 م
ارشيفية
ارشيفية
شيماء حسن
كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم افتتاح عدة مشروعات في المحافظة خلال نوفمبر المقبل، وذلك بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة في الرابع من الشهر ذاته.

وقال "نور الدين" في اتصال هاتفي لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة أن المشروعات تتنوع بين قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والمياه.

وأشار إلى حرص الدولة على إنشاء المدارس لتقليل كثافة الفصول ليكون أقصى عدد 40 و50 طالبا في الفصل، وكذلك الاهتمام بتوفير الوسائل التعليمية.

وأوضح أن وزارة التعليم والهيئات المسؤولة تهتم بألوان الفصول وأشكالها، وكذلك الرسومات والأدوات التعليمية، لافتًا إلى أنه قد افتتح ثلاث مدارس، خلال الفترة الماضية، ما بين توسعة وإحلال جزئي، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه.

وأشار أنه تم افتتاح المسرح المدرسي مرة أخرى، لزرع روح الثقافة داخل الطلبة والاهتمام به وتنمية المهارات لديهم، وجذبهم لممارسة الأنشطة المتنوعة.

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