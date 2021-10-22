Advertisements

البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:19 م
البابا تواضروس والأنبا باخوم
البابا تواضروس والأنبا باخوم
ماريان ناجى
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحتها الرسمية على فيس بوك منذ قليل عن استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الجمعة، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والنائب البابوي لإيبارشية أسوان.

وقدم تقريرًا شفويًّا عن إيبارشية أسوان تمهيدًا لتقديم تقرير موسع عن الإيبارشية وكنائسها ووضع العمل الرعوي بها.

الكلمات المفتاحية

الكنيست البابا تواضروس الأنبا باخوم

أخبار تهمك

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مباراة الأهلي والحرس الوطني مهددة بالتأجيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الجارد يمنع حسن أبو الروس من حضور حفل ختام الجونة السينمائي(صور وفديو)

منذ ساعة و نصف

شاهد أهداف مباراة الزمالك وتوسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.. رباعية بيضاء

منذ 39 دقيقة

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ 42 دقيقة

الزمالك يضرب شباك توسكر بالهدف الأول (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - ضربة ثلاثية لبرشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الفيراري يقترب من العودة إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يسجل هدفين متتاليين في شباك توسكر الكيني (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - تعرف على المباريات القادمة التي سيغيب عنها الشناوي عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن رد فعل أجاي بعد موافقة الأهلي على انتقاله لهذا الفريق

منذ يومين

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ 17 دقيقة

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تحديد موعد الحكم على بنزيما

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد عودته إلى مصر.. تعرف على أبرز نشاطات البابا تواضروس (صور)

البابا تواضروس يستقبل أسقف سوهاج

أسقف ببا والفشن يلتقى بكهنة إيبارشية بني مزار والبهنسا

البابا تواضروس يبحث مع الأنبا إسطفانوس العمل الرعوي بإيبارشية بني مزار

البابا تواضروس يستقبل الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا

"سارافيم" يعرض على "البابا تواضروس" أمور رعوية إيبارشية الإسماعيلية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:01 م

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

09:24 م

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

06:13 م

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

08:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements