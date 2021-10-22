البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوم

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على صفحتها الرسمية على فيس بوك منذ قليل عن استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء اليوم الجمعة، نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والنائب البابوي لإيبارشية أسوان.



وقدم تقريرًا شفويًّا عن إيبارشية أسوان تمهيدًا لتقديم تقرير موسع عن الإيبارشية وكنائسها ووضع العمل الرعوي بها.