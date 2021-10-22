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حسام موافي يوضح معلومات هامة عن مشاكل الكبد

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 09:25 م
حسام موافي
حسام موافي
داليا الحسين
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التليف الكبدي قد لا يؤدي أحيانا لوقف وظائف الكبد، موضحا أنه يعتبر مثل راحة اليَد التي سكبت عليها مياه ساخنة شوهت مظهرها لكنها ما زالت تستطيع القيام بوظائفها.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن مريض الكبد بحاجة إلى متابعة منظمة مع الطبيب المختص كل 4 أشهر، للتأكد من عمل وظائف الكبد بشكل طبيعي.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أبرز مشكلات الكبد هي تليف الأوعية الدموية، وحدوث ضيق بها، مما يؤدي إلى إعاقة سريان الدم، الذي ينتج عنه ارتفاع ضغط الدم.

وأردف حسام موافي أنه في حالة إصابة خلايا الكبد، لا يستطيع الكبد تأدية وظائفه بشكل جيد، ويترتب على ذلك عدة مشكلات يعاني منها مرضى الكبد.


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مشاكل الكبد حسام موافي التليف الكبدي

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