نجاحات محدودة وإخفاقات بالجملة.. تاريخ مشاركات الزمالك في دور المجموعات الأفريقي

حسم الفريق الأول بالنادي الزمالك تأهله بشكل رسمي إلى مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تخطي فريق توسكر الكيني بالفوز عليه 5 – 0 في مجموع مباراتي دور الـ32.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر في كينيا بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يحقق انتصارا كاسحا في مباراة الإياب التي جرت بينهما مساء اليوم، برباعية نظيفة، ليتأهل لمرحلة المجموعات للمرة الثانية عشر في تاريخه.





تاريخ مشاركات الزمالك في مرحلة المجموعات





- 1997: احتل الزمالك المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف فريق أشانتي جولد الغاني، وكانت يقام هذا الدور من مجموعتين تضم كل منهما 4 أندية على أن يتأهل المتصدر للنهائي مباشرة.





- 2002: تصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، وتأهل للدور نصف النهائي وتخطى مازيمبي، ووصل للمباراة النهائية وحصد لقب البطولة على حساب الرجاء المغربي.





- 2005: احتل الزمالك المركز الثاني في مجموعته برصيد 9 نقاط خلف فريق النجم الساحلي، والتقى مع الأهلي في الدور نصف النهائي وخسر ذهابًا وإيابًا 2-1، 2-0 على الترتيب وودع البطولة.





- 2008: تذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بعدما تلقى 3 هزائم وتعادل في مباراتين وحقق فوز وحيد وودع منافسات البطولة الإفريقية.





- 2012: تذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بعدما تلقى 4 هزائم وتعادل في مباراتين ولم يحقق أي انتصار وودع منافسات البطولة القارية.





- 2013: احتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط، خلف الأهلي وأورلاندو بيراتيس وودع منافسات البطولة القارية.





- 2014: احتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد وتعادل و4 هزائم وودع منافسات البطولة.





- 2016: احتل وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمتين بعد استبعاد وفاق سطيف من البطولة وإلغاء نتائجه، ووصل الفريق الأبيض للنهائي ولكن خسر اللقب أمام صنداونز.





- 2017: ودع الزمالك البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصار و3 تعادلات وهزيمتين.





- 2020: احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، واستكمل مشواره في البطولة حتى الوصول للمباراة النهائية واصطدم بغريمه الأهلي في نهائي القرن وخسر اللقب بنتيجة 2-1.





- 2021: احتل الزمالك المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط من انتصارين وتعادلين وهزيمتين وودع منافسات البطولة.



