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سيف عريبي من الجونة: "صدام حسين" قريبا في دراما 2022

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:36 م
سيف عريبي
سيف عريبي
منار أشرف داود
كشف المنتج العراقي سيف عريبي لعدد من القنوات الفضائية عن مسلسل " صدام حسين" الذي ينوي عرضه في موسم الدراما الرمضانيه 2022 ب 6 حلقات من تأليفه وإخراجه.


وأضاف العريبي أن مسلسل "صدام حسين " يتناول قصة عم حسبن السائق المصري الذي تعرف عليه صدام في القاهرة ووفر له شقة وعمل مسواق خاص له في في قصره ثم تزوج عراقية وأنجب منها طفلًا قام باختيار اسم "صدام" له ليصبح الطفل يحمل اسم "صدام حسين".


وأشار العريبي إلى الساعة التي يرتديها في مهرجان الجونة وعليها صورة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والتي من المقرر ظهورها في العمل الدرامي الذي يضع الموسيقي التصويرية.


"صدام حسين" عمل درامي " عراقي_ مصري" من النوع الاكشن والرومانسي في إطار تشويقي ويتطرق إلى حياة "صدام حسين " ابن عم حسين الذي ترك العراق عان ٢٠٠٧ وعاش في المانيا حتي الآن

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