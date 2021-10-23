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إيمي سلطان تحيي حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

السبت 23/أكتوبر/2021 - 12:01 ص
ايمي سلطان
ايمي سلطان
منار أشرف داود
تضع الفنانة إيمي سلطان لمستها الفنية في ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بحفل موسيقي استعراضي راقص في تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة.

وتقدم إيمي سلطان عرض فني استعراضي مميز يمزج بين الرقص المصري والرقصات الاستعراضية والموسيقى الشرقية، في إطار فعاليات حفل الختام الرسمي للنسخة الخامسة من المهرجان السينمائي الدولي في أول مشاركة فنية لها بالجونة.

ومن ناحية أخرى، أطلقت إيمي سلطان مبادرة تصنيف الرقص المصري كتراث شعبي عالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ويهدف المشروع الثقافي لتقديم أرشيف مصور ومكتوب ومسجل لكافة أنواع الرقص الشرقي على مستوى محافظات وقرى مصر عبر الاستعانة بلجنة من الأساتذة الخبراء في التاريخ والفنون والأرشفة بعمل رحلة استكشافية في أنحاء مصر لتسجيل كافة أنواع الرقص الشعبي، سواء في الأفراح أو الاحتفالات الدينية والتقليدية من الصعيد للقاهرة لأسوان للإسكندرية مرورا بجميع القرى ودهاليز مصر الشعبية.

وتأتي مبادرة تصنيف الرقص المصري في اليونسكو ضمن ثلاثة مشاريع تطلقها إيمي سلطان في مؤسستها الثقافية "طرب" التي تهدف لتغيير الصورة النمطية للرقص في عيون العامة، باعتباره فن مصري أصيل وله تاريخ عريق وله أصول، مثله مثل أنواع مختلفة من الرقص كالرقص المعاصر والباليه، ومحاولة تغيير الصورة المشوهة عنه باعتباره "حاجة عيب" ومخصص لأماكن السهر، مع سعيها لبناء أول أكاديمية لتعليم فنون الرقص الشرقي في العالم، لتقديم صورة صحيحة لهذا الفن بالاستعانة بفريق من الأساتذة الأكاديميين وأساتذة الموسيقى العربية، مع إعطاء مساحة من الحفلات وأماكن العروض الفنية لخريجيها عبر مشاريع موسيقية وغنائية تعتمد على الأداء الاستعراضي على مسارح الدولة.

إيمي سلطان فنانة استعراضية متخصصة في الرقص الشرقي، درست هندسة الديكور في بريطانيا وتابعت شغفها بالرقص بداية من دراسة الباليه في مصر قبل أن تقرر احتراف الرقص الشرقي، وحققت شهرة عالمية بتخصصها في هذا الفن المصري عبر تقديمها محاضرات تعليمية للرقص في جامعة نيويورك الأمريكية، وتستعد حاليا لبناء أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي مع تحضير مشروع موسيقي استعراضي عالمي يرتكز على إحياء أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم بشكل عرض موسيقي يقدم في أنحاء أوروبا وصولا لمصر.

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