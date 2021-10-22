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مدرب ميلان حائر بين جيرو وإبراهيموفيتش

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:02 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
وكالات

 

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم الجمعة إنه لم يقرر بعد الاعتماد على زلاتان إبراهيموفيتش أو أوليفييه جيرو في الهجوم في زيارة الفريق لبولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، وأضاف أنه من الصعب حاليا البدء بهما معا.

 

وخاض إبراهيموفيتش ثلاث مباريات هذا الموسم كبديل بسبب الإصابة، بينما فضل بيولي الاعتماد على جيرو في المباريات الأخيرة.

 

وقال المدرب الإيطالي "(إبراهيموفيتش) بحاجة للعب والتدريب. مشاركاته ستزيد ولا زلت بحاجة لاتخاذ قرار بشأن أيهما يبدأ المباريات هو أم جيرو. لا يمكن أن نبدأ بهما في الملعب. عندما يكونا في أفضل حالاتهما يمكن أن يحدث ذلك أيضا".

 

وسيخوض ميلان المباراة بدون فرانك كيسي والجناح أنتي ريبيتش والمهاجم بيترو بيليغري. وأضاف بيولي أن ميلان جاهز للرد على هزيمة يوم الثلاثاء الماضي أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

 

وقال "قدمنا مباراة متواضعة من حيث الاستحواذ على الكرة والتمركز الدفاعي: ساعدنا العمل في الملعب على فهم ما حدث من خطأ في المباراة وما نحتاجه لإصلاحه في مباراة الغد. بولونيا سيصنع صعوبات لنا. يتحلى الفريق دائما بميزة التعلم من أخطائه. إذا لم ترتكب أخطاء لن تتعلم. لقد أظهرنا أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير. ويمكن إثبات ذلك غدا".

 

ويحتل ميلان المركز الثاني في الترتيب برصيد 22 نقطة من ثماني مباريات، بينما يتأخر بولونيا بفارق عشر نقاط في المركز الثامن.

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ميلان رياضة جيرو أخبار ميلان اليوم إبراهيموفيتش

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