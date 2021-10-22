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بشرى: تعرضت للتحرش ٣ مرات منهم مرة أثناء التمثيل

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:03 م
بشرى
بشرى
الفجر الفني


قالت الفنانة بشرى إنها حلقت شعرها علي الزيرو  مرتين ، وكان عقاب من زوج خالتي وكنا في الكويت بسبب اننا قفزنا من البلكونة نلعب مع أبناء الجيران ، والمرة الثانية عشان شعري يتقل . 

وأضافت بشرى خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه" واحد من الناس"، على شاشة الحياة ،كنت مشهورة و انا صغيرة بالعض لاي حد يضايقني وبخاصة من الولاد وبقالى زمن ما عضتش حد . 

و تابعت بشرى تعرضت ٣ مرات للتحرش في حياتي واعرف كيف اقف في مواجهة تلك المتحرشين ، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة . 

و اشارت بشرى الى انه في احد المرات و انا في الطريق تعرضنا لمحاولة تثبيت علي الدائري و القاء طوب زجاج السيارة  والسواق استطاع الهرب منهم .

الكلمات المفتاحية

حادث بشرى تعرض بشرى لحادث بشرى

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