Advertisements
بشرى: تعرضت للتحرش ٣ مرات منهم مرة أثناء التمثيل
الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:03 م
الفجر الفني
قالت الفنانة بشرى إنها حلقت شعرها علي الزيرو مرتين ، وكان عقاب من زوج خالتي وكنا في الكويت بسبب اننا قفزنا من البلكونة نلعب مع أبناء الجيران ، والمرة الثانية عشان شعري يتقل .
وأضافت بشرى خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه" واحد من الناس"، على شاشة الحياة ،كنت مشهورة و انا صغيرة بالعض لاي حد يضايقني وبخاصة من الولاد وبقالى زمن ما عضتش حد .
و تابعت بشرى تعرضت ٣ مرات للتحرش في حياتي واعرف كيف اقف في مواجهة تلك المتحرشين ، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة .
و اشارت بشرى الى انه في احد المرات و انا في الطريق تعرضنا لمحاولة تثبيت علي الدائري و القاء طوب زجاج السيارة والسواق استطاع الهرب منهم .