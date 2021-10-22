بشرى: تعرضت للتحرش ٣ مرات منهم مرة أثناء التمثيل









قالت الفنانة بشرى إنها حلقت شعرها علي الزيرو مرتين ، وكان عقاب من زوج خالتي وكنا في الكويت بسبب اننا قفزنا من البلكونة نلعب مع أبناء الجيران ، والمرة الثانية عشان شعري يتقل .





وأضافت بشرى خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه" واحد من الناس"، على شاشة الحياة ،كنت مشهورة و انا صغيرة بالعض لاي حد يضايقني وبخاصة من الولاد وبقالى زمن ما عضتش حد .





و تابعت بشرى تعرضت ٣ مرات للتحرش في حياتي واعرف كيف اقف في مواجهة تلك المتحرشين ، وفي التمثيل تعرضت مرة للتحرش ومسكته من الكرافتة وخبطته في الحيطة .



