فيديو.. خبير: سلالة جديدة من أمهات دواجن تسمين تدخل مصر





كشف وجدي إسكندر، الخبير الداجني، عن أن مزارع الدواجن المصرية بدأت الفترة الأخيرة فى استقبال شحنات سلالة أمهات تسمين جديدة من نوع الهابرد العالمية التي تمتاز به من سرعة نمو وتحمل الظروف المناخية.



وقال إسكندر خلال لقائه ببرنامج الجدعان الذي يقدمه الإعلامى محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، إنه تم الإعلان عن نوع جديد من أمهات تسمين دواجن العابرد العالمية يتوائم مع ظروف مصر المناخية ويقاوم الأمراض ويتميز بسرعة تحويل اللحوم، كما تتميز بسرعة تحويل اللحوم خلال دورة الدواجن، بجانب أنها تناسب مع الظروف المناخية فى مصر، وأن طرحها بالأسواق سوف يعمل على سد ثغرات نقص الكتاكيت فى الأسواق وزيادة عدد أمهات التسمين فى المزارع.



