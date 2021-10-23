Advertisements

فيديو.. خبير زراعي يكشف تفاصيل نجاح زراعة فاكهة الدراجون في مصر

السبت 23/أكتوبر/2021 - 08:19 ص
الدراجون
الدراجون
داليا الحسين

كشف المهندس عليوة مصطفى، الخبير الزراعي، عن تفاصيل أول تجربة لزراعة فاكهة الدراجون الاستوائية في مصر، وإنتاج 41 نوع منها بنظام الفاكهة المطعومة على أصول قوية.

وأضاف خلال لقائه عبر برنامج "الجدعان"، الذي يقدمه الإعلامى محمد غانم على فضائية "القاهرة والناس 2 "، إن الفدان ينتج ٦٠ شجرة، كما أن الفاكهة تفيد فى الهضم وتقلل من نسبة السكر فى الدم وتعالج الضغط وتتميز بكبر حجم الثمرة والتى تندرج كلها من ربعة أنواع وألوان أساسية وتزرع فى شهر مايو والحصاد فى شهر يوليو وسبتمبر، ويبلغ سعر الدراجون فورت 8 الاف يورو للطن.

الكلمات المفتاحية

فاكهة الدراجون زراعة الدراجون الدراجون

أخبار تهمك

غيابات بالجملة في صفوف برشلونة قبل موقعة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

قائمة غيابات برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

منذ ساعة و 15 دقيقة

قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 15 ساعة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 8 ساعات

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

هالاند يجبر إدارة ليفربول للموافقة على شروط صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وباريس

منذ أقل من ساعتين

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 12 ساعة

لابورتا يستعد لصفع بيريز في صفقة القرن.. تفاصيل نارية

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:41 ص

الغيابات تضرب برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

11:01 م

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

08:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements