فيديو.. خبير زراعي يكشف تفاصيل نجاح زراعة فاكهة الدراجون في مصر



كشف المهندس عليوة مصطفى، الخبير الزراعي، عن تفاصيل أول تجربة لزراعة فاكهة الدراجون الاستوائية في مصر، وإنتاج 41 نوع منها بنظام الفاكهة المطعومة على أصول قوية.



وأضاف خلال لقائه عبر برنامج "الجدعان"، الذي يقدمه الإعلامى محمد غانم على فضائية "القاهرة والناس 2 "، إن الفدان ينتج ٦٠ شجرة، كما أن الفاكهة تفيد فى الهضم وتقلل من نسبة السكر فى الدم وتعالج الضغط وتتميز بكبر حجم الثمرة والتى تندرج كلها من ربعة أنواع وألوان أساسية وتزرع فى شهر مايو والحصاد فى شهر يوليو وسبتمبر، ويبلغ سعر الدراجون فورت 8 الاف يورو للطن.



