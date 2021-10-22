بعد فوزه.. مخرج فيلم ريش: لم أتوقع الفوز بجائزة في مهرجان الجونة



وأشار "الزهيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه مقدر اختلاف الآراء حول طبيعة فيلم ريش، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يكون هناك نقاش سينمائي حول الفيلم، مضيفا: "أنا لازم اقبل اختلاف الآراء".



وأضاف أنه ليس قلقا من عرض الفيلم بشكل تجاري أمام الجمهور، لافتا إلى أن كل عمل له الفنانين المناسبين له وحاليا يقوم بالعمل على فيلم كوميدي، منوها بأنه لم يكن يتوقع أن يحصل على جائزة، وحصل على كل الدعم من الدولة، ولا يوجد فيلم يسيىء لدولة.



قال الفنان عمر الزهيري، مخرج فيلم "ريش" الحاصل على جائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل بمهرجان الجونة، إنه تعرض لهجوم كبير الأيام الماضية بسبب الفيلم ولكنه كان مرتاحا، معلقا: "إحنا في بلد كبير وعارف أنا فين".