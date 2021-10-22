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استياء في دورتموند بسبب اهتمام تشيلسي بهالاند

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:31 م
هالاند
هالاند
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية ألمانية أن بروسيا دورتموند الألماني يشعر بالاستياء بشأن تصريحات الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بشأن التعاقد مع نجم الفريق النرويجي إيرلينج هالاند.

وعن تواجد هالاند مع لوكاكو، قال توخيل في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية:"ليس لدي مشكلة في الحديث عن ذلك، دعونا نرى ما سيحدث في الأسابيع المقبلة".

واختتم توخيل تصريحاته قائلا:"تحدثنا عن هالاند عدة مرات هنا في تشيلسي، بدا الأمر غير واقعي لكن بالطبع نتحدث عنه بانتظام".

وأكدت الصحيفة الألمانية أن تصريحات توخيل العلنية عن اهتمام البلوز بالتعاقد مع هالاند أثارت غضب إدارة النادي الألماني الذي تقاتل من أجل الحفاظ على نجمها النرويجي الشاب.

وألمحت الصحيفة الألمانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع هالاند على رأسها قطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

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