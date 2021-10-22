الزمالك يتحرك لحسم تجديد عقد نجمي الفريق

يسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لحسم ملف تمديد عقود الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد خلال الفترة المقبلة.

تمديد عقود طارق حامد و أبو جبل

و وضع مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك ملف تمديد عقود طارق حامد و محمد أبو جبل لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض على رأس أولوياتهم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي فترة تعاقد الثنائي محمد أبو جبل وطارق حامد مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بنهاية الموسم الكروي الجاري ويحق لهم التوقيع لأى نادى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من جانبه استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب على عقد جلسة مع الثنائي طارق حامد و محمد أبو جبل خلال الأيام المقبلة لإنهاء ملف تمديد عقودهما.