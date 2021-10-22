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عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

الجمعة 22/أكتوبر/2021 - 11:59 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
أصبح طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهدّدا بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء

ولم يظهر طاهر بالشكل المطلوب منذ فترة كبيرة رغم منحه أكثر من فرصة من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وأوصت لجنة التخطيط بالاهلي برحيل اللاعب على سبيل الإعارة في يناير المقبل حال عدم استعادته لمستواه، خاصة أن الفريق في حاجه للعودة للأداء المعتاد بعد أن تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ضياع لقبي الدوري العام واالسوبر المصري أمام طلائع الجيش.

واختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها غدا السبت على ملعب السلام في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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