كواليس اجتماع ريال مدريد وبرشلونة بشأن دوري السوبر الأوروبي





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدث اجتماع بين إدارتي ريال مدريد وبرشلونة من أجل النقاش بشأن بطولة دوري السوبر الأوروبي.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدوارد روميو نائب رئيس برشلونة سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد يوم الأربعاء الماضي وقابل فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الحديث في الاجتماع دار بشأن مشروع دوري السوبر الأوروبي (السوبر ليج) بالإضافة إلى مسألة تخفيض تقديم الضمانات المالية.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تم تداول أنباء في الأيام الماضية بشأن إعادة إحياء فكرة بطولة السوبر ليج بعد تعديلات أجريت على نظامها بحيث تكون شاملة لجميع الأندية الراغبة في التواجد فيها.



