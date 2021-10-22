فيوتشر يُعلن عن صفقاته الجديدة

يكشف مجلس إدارة نادي فيوتشر عن الصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، مساء غدا السبت في مؤتمرا صحفيا بفندق تريمف بالقاهرة الجديدة.





وتعاقد فيوتشر إف سي مع 24 لاعبا جديدا، منهم 8 لاعبين من الأهلي، ولاعبان من الزمالك، بالإضافة الى 3 لاعبين أجانب، أحدهم كان لاعبا في أحد فرق الدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، واثنين جدد يلعبان في الدوري المصري لأول مرة.





وكانت شركة فيوتشر قد إستحوذت على الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا، الذي صعد الى الدوري الممتاز الموسم الماضي عن المجموعة الثانية، بعد منافسة ساخنة مع فريقي الداخلية وبورتو السويس، وقامت بتغيير إسمه إلى فيوتشر إف سي.





ويكشف أيضا نادي فيوتشر الذي يقوده فنيا الكابتن علي ماهر عن زيه الأساسي والاحتياطي الذي سيخوض به مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.



