Advertisements

مستشار الرئيس: من يشعر بهذه الأعراض عليه التوجه فورا للمستشفى (فيديو)

السبت 23/أكتوبر/2021 - 05:31 ص
الدكتور محمد عوض تاج الدين
الدكتور محمد عوض تاج الدين
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر وفرت لقاحات كورونا من مصادر متعددة رغم عدم توفر اللقاحات عالميًا، لافتا إلى أن 4% من سكان إفريقيا هم من حصلوا على اللقاح فقط منهم نسبة كبيرة من مصر.

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن نسبة الإصابات العائلية في الموجتين الثالثة والرابعة مرتفعة جدًا، لافتًا إلى أن من يصاب بأعراض تنفسية سواء في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي سيجري التعامل معه على أنه مصاب بكورونا إلى أن يثبت العكس.

وأوضح أن هناك أعراض لا يجب التهاون معها مثل صعوبة التنفس، والارتفاع الشديد بالحرارة، أو انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92، مضيفًا: "عند الإصابة بهذه الأعراض على المريض التوجه فورًا للمستشفى".

الكلمات المفتاحية

مستشار الرئيس كورونا بوابة الفجر المستشفى الفجر

أخبار تهمك

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

منذ حوالي 11 ساعة

قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة برشلونة في كلاسيكو الأرض

منذ أقل من ساعتين

الفيراري يقترب من العودة إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

لابورتا يستعد لصفع بيريز في صفقة القرن.. تفاصيل نارية

منذ 36 دقيقة

عاجل - كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة توسكر الكيني

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ حوالي 5 ساعات

ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة أشرف بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مرشح الأهلي يفتح النار على مدير المركز الاعلامي بالقلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

قائمة غيابات برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الجارد يمنع حسن أبو الروس من حضور حفل ختام الجونة السينمائي(صور وفديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نجم الأهلي مُهدد بالرحيل في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض انتخابات الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

سميح ساويرس يكشف تفاصيل إصابة 4 أفراد بكورونا في مهرجان الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الصحة الأسبق يكشف طرق الوقاية من فيروس كورونا

وزير الصحة الأسبق: فيروسات الجهاز التنفسي تنتقل عن طريق الرذاذ

مستشار الرئيس: "محصلش أن حد قال أن الأطفال لا يصابوا بالكورونا" (فيديو)

شاهد.. رسالة مستشار الرئيس للمواطنين بسبب "كوفيد 19" (فيديو)

مستشار الوزير للصحة: هناك تذبذب في إصابات فيروس كورونا

سبب نقص الأكسجين في المستشفيات.. أبرز تصريحات مستشار الصحة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:01 م

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع نجم الزمالك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

12:35 ص

عاجل - لائحة الجبلاية تحسم أزمة شيكابالا مع اتحاد الكرة

07:01 م

عاجل - الاتحاد الإفريقي يحسم موقفه من تأجيل مباراة الأهلي والحرس والوطني

08:01 م

عاجل - شروط جديدة من موسيماني قبل تجديد عقده مع الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

المنيا يصطدم ببنى سويف وأسوان يواجه التليفونات بالجولة الرابعة للقسم الثاني

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

Advertisements