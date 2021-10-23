مستشار الرئيس: من يشعر بهذه الأعراض عليه التوجه فورا للمستشفى (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر وفرت لقاحات كورونا من مصادر متعددة رغم عدم توفر اللقاحات عالميًا، لافتا إلى أن 4% من سكان إفريقيا هم من حصلوا على اللقاح فقط منهم نسبة كبيرة من مصر.





وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن نسبة الإصابات العائلية في الموجتين الثالثة والرابعة مرتفعة جدًا، لافتًا إلى أن من يصاب بأعراض تنفسية سواء في الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي سيجري التعامل معه على أنه مصاب بكورونا إلى أن يثبت العكس.



